На Днепропетровщине отчим напал на ребенка с ножницами: обидчик отделался штрафом
Инцдент произошел в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Сожитель женщины подрезал ножницами ее несовершеннолетнего сына
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Известно, что в результате приступа отчима с ножницами у мальчика диагностировали подкожный рубец бедра. Как решил суд, агрессор должен заплатить штраф в размере 850 гривен.
В социальных сетях под сообщением об этом инциденте люди возмущены таким наказанием. Ведь ситуация могла бы сложиться хуже: в частности, ребенок мог остаться инвалидом, или вообще погибнуть.
Напомним, в Ровно 16-летняя девушка рассказала в школе о систематическом избиении и унижении дома. По словам школьницы, ее бьют за обыденные проступки: за то, что отвлеклась, моя посуду, за выпитую сладкую воду или больший кусок шоколадки.