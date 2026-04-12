На Дніпропетровщині вітчим напав на дитину з ножицями: кривдник відбувся штрафом

Відомо, що внаслідок нападу вітчима з ножицями у хлопчика діагностували підшкірний рубець стегна. Як вирішив суд, агресор повинен сплатити штраф у розмірі 850 гривень.

У соціальних мережах під дописом про цей інцидент люди обурені таким покаранням. Адже ситуація могла б скластися гірше: зокрема, дитина могла залишитися інвалідом, або ж і взагалі загинути.

Нагадаємо, в Рівному 16-річна дівчина розповіла у школі про систематичне побиття та приниження вдома. За словами школярки, її б'ють за буденні проступки: за те, що відволіклася, миючи посуд, за випиту солодку воду або більший шматок шоколадки.