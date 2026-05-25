09:26  25 мая
Появилось видео с ТЦК в Тернополе, где погиб мужчина
07:52  25 мая
Больше недели в горах без еды: в Румынии спасли украинца
07:41  25 мая
В Запорожье после удара дрона загорелось авто
UA | RU
UA | RU
25 мая 2026, 09:44

В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью – угроз не фиксируют

25 мая 2026, 09:44
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: "Радио Свобода"
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 24 мая украинские пограничники не наблюдают признаков формирования ударных группировок или опрокидывания военной техники с территории Беларуси в направлении границы с Украиной

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на данный момент непосредственно вблизи украинской границы не фиксируется ни накопление личного состава, ни перемещение техники или вооружения.

"Если говорить о линии нашей границы, то, к счастью, по состоянию на данный момент, перемещения или техники, или вооружения, или личного состава, в непосредственной близости к нашей границе или такого накопления мы не фиксируем", – заявил Демченко.

В то же время в ГНСУ отмечают, что Россия продолжает оказывать политическое и информационное давление на Беларусь, пытаясь привлечь ее к более активному участию в войне против Украины, что потенциально повышает риски для безопасности.

Также в пограничной службе сообщили, что общее количество белорусских подразделений вблизи украинской границы существенно не меняется с 2022 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский открыто заявил, что руководство РФ и Белоруссии обсуждают новые агрессивные операции против Украины. Кремль пытается "втянуть" Беларусь в войну.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также подтвердил, что существует реальная угроза наступательной операции РФ с территории Беларуси.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Россия Беларусь война ГПСУ граница техника фронт
Россияне атаковали дронами Чернигов: возникли пожары
25 мая 2026, 09:17
Удар по Киеву 24 мая: в больницах находится 21 пострадавший, среди них – два ребенка
25 мая 2026, 08:57
В Херсонской области из-за обстрелов погибли два человека, 16 – получили ранения
25 мая 2026, 08:47
Все новости »
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
В Одессе ликвидировали пожар в ресторане
25 мая 2026, 10:43
В Винницкой области в реке Южный Буг утонул 14-летний парень
25 мая 2026, 10:29
Часть люка пробила лобовое стекло: в Винницкой области произошло ДТП с двумя BMW
25 мая 2026, 10:14
Россияне ударили по Павлограду: повреждена многоэтажка, возник пожар
25 мая 2026, 09:59
Смертельное ДТП в Ровно: погиб 20-летний пешеход
25 мая 2026, 09:58
Пять стран НАТО заблокировали план по увеличению военной помощи Украине – СМИ
25 мая 2026, 09:55
В Харькове произошел пожар на территории недостроенного храма
25 мая 2026, 09:46
Появилось видео с ТЦК в Тернополе, где погиб мужчина
25 мая 2026, 09:26
Россияне атаковали дронами Чернигов: возникли пожары
25 мая 2026, 09:17
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Все блоги »