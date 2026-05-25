В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью – угроз не фиксируют

По состоянию на 24 мая украинские пограничники не наблюдают признаков формирования ударных группировок или опрокидывания военной техники с территории Беларуси в направлении границы с Украиной

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на данный момент непосредственно вблизи украинской границы не фиксируется ни накопление личного состава, ни перемещение техники или вооружения.

"Если говорить о линии нашей границы, то, к счастью, по состоянию на данный момент, перемещения или техники, или вооружения, или личного состава, в непосредственной близости к нашей границе или такого накопления мы не фиксируем", – заявил Демченко.

В то же время в ГНСУ отмечают, что Россия продолжает оказывать политическое и информационное давление на Беларусь, пытаясь привлечь ее к более активному участию в войне против Украины, что потенциально повышает риски для безопасности.

Также в пограничной службе сообщили, что общее количество белорусских подразделений вблизи украинской границы существенно не меняется с 2022 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский открыто заявил, что руководство РФ и Белоруссии обсуждают новые агрессивные операции против Украины. Кремль пытается "втянуть" Беларусь в войну.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также подтвердил, что существует реальная угроза наступательной операции РФ с территории Беларуси.