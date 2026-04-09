У Дніпрі чоловік встромив ножа у товариша

У Дніпрі затримали чоловіка, який напав на місцевого жителя. Тепер йому загрожує ув'язнення

Віомо, що 8 квітня до медиків поступив чоловік із тілесними ушкодженнями. Як з'ясували правоохоронці, напередодні під час спільного відпочинку посварились двоє 34-річних чоловіки. Під час конфлікту один із них схопив кухонний ніж та вдарив "опонента".

Тепер зловмисник отримав підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. Йому може загрожувати до 15 років тюрми. Досудове розслідування наразі триває.

