09 квітня 2026, 17:55

У Дніпрі чоловік встромив ножа у товариша

09 квітня 2026, 17:55
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі затримали чоловіка, який напав на місцевого жителя. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Віомо, що 8 квітня до медиків поступив чоловік із тілесними ушкодженнями. Як з'ясували правоохоронці, напередодні під час спільного відпочинку посварились двоє 34-річних чоловіки. Під час конфлікту один із них схопив кухонний ніж та вдарив "опонента".

Тепер зловмисник отримав підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. Йому може загрожувати до 15 років тюрми. Досудове розслідування наразі триває.

Нагадаємо, у Києві судитимуть 51-річного чоловіка, який у вересні минулого року застрелив свою дружину під час сварки. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

поліція напад Дніпропетровська область
