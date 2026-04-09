У Дніпрі чоловік встромив ножа у товариша
У Дніпрі затримали чоловіка, який напав на місцевого жителя. Тепер йому загрожує ув'язнення
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Віомо, що 8 квітня до медиків поступив чоловік із тілесними ушкодженнями. Як з'ясували правоохоронці, напередодні під час спільного відпочинку посварились двоє 34-річних чоловіки. Під час конфлікту один із них схопив кухонний ніж та вдарив "опонента".
Тепер зловмисник отримав підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. Йому може загрожувати до 15 років тюрми. Досудове розслідування наразі триває.
Нагадаємо, у Києві судитимуть 51-річного чоловіка, який у вересні минулого року застрелив свою дружину під час сварки. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Ховався кілька років: на Полтавщині затримали чоловіка, який жорстоко вбив жінку та залишив її в лісосмузіВсі новини »
09 квітня 2026, 13:35На Дніпропетровщині посеред дороги сталась різанина між водіями
09 квітня 2026, 11:35На Львівщині судитимуть чоловіка за замах на вбивство військового
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Івано-Франківщину замітає снігом
09 квітня 2026, 20:33Зеленський розкрив найближчі плани РФ
09 квітня 2026, 19:53Переселенці-захисники та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати житлові сертифікати вже з 20 квітня
09 квітня 2026, 19:33Прикордонники показали, як ефектно нищать дронами російську піхоту (ВІДЕО)
09 квітня 2026, 19:15На Житомирщині попереджають про схему аферистів: люди добровільно віддали шахраям гроші
09 квітня 2026, 18:55То хто ж переміг, а хто зазнав поразки на Близькому Сході?
09 квітня 2026, 17:29У Чернігівському ТЦК заявили, що відео Гончаренка про умови утримання мобілізованих фейкове
09 квітня 2026, 16:59Стало відомо, хто став першим заступником голови Київської ОДА
09 квітня 2026, 16:42Нардеп-утікач Деркач привласнив у Києві понад 41 га заповідної землі на 595 мільйонів
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
