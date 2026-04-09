Скрывался несколько лет: в Полтавской области задержали мужчину, который жестоко убил женщину и оставил ее в лесополосе
Полтавские правоохранители задержали мужчину, убившего жительницу Днепропетровщины. Тело женщины нашли на территории Кобеляцкого общества еще в 2019 году
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Погибшую 38-летнюю женщину обнаружили в лесополосе с признаками насильственной смерти. Как подтвердила экспертиза, она умерла в результате удушения. Причастным к убийству оказался 30-летний житель Кременчуга.
Теперь мужчину, спустя годы после убийства, удалось задержать. Ему сообщили о подозрении. В настоящее время он находится под стражей.
