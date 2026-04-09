12:55  09 апреля
В Николаевской области подросток на мотоцикле сбил 9-летнего пешехода
10:26  09 апреля
В Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -10°
08:21  09 апреля
В Киеве водитель под наркотиками выехала на встречную – травмирован пассажир
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2026, 13:35

Скрывался несколько лет: в Полтавской области задержали мужчину, который жестоко убил женщину и оставил ее в лесополосе

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Полтавские правоохранители задержали мужчину, убившего жительницу Днепропетровщины. Тело женщины нашли на территории Кобеляцкого общества еще в 2019 году

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Погибшую 38-летнюю женщину обнаружили в лесополосе с признаками насильственной смерти. Как подтвердила экспертиза, она умерла в результате удушения. Причастным к убийству оказался 30-летний житель Кременчуга.

Теперь мужчину, спустя годы после убийства, удалось задержать. Ему сообщили о подозрении. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, ДБР завершило расследование против бывшего полицейского, который пьяным стрелял под Запорожьем. Обвинение было передано в суд. Злоумышленника обвиняют в покушении на убийство двух или более человек. Ему светит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Константин Матвиенко
Все блоги »