09 апреля 2026, 07:39

Обстрелы Днепропетровщины: повреждены магазины и дома, есть раненые

09 апреля 2026, 07:39
Фото: ОВА
Ночью 9 апреля российские военные более 10 раз атаковали три района области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под обстрелами оказались райцентр, Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждены многоэтажки, частные дома, гараж и автомобили. Ранения получила 28-летняя женщина, ей назначили амбулаторное лечение.

В Павлограде в результате атаки возник пожар. Повреждены дома и магазины. Пострадал 49-летний мужчина.

В Николаевской громаде Синельниковского района из-за вражеской атаки горели автомобили. Также повреждены частные дома.

Напомним, 6 апреля от ранений, полученных 13 марта во время российского обстрела, скончался клирик Днепропетровской епархии Украинской православной церкви (МП) протоиерей Алексей Окушко. Ему было 62 года

