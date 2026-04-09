Обстрелы Днепропетровщины: повреждены магазины и дома, есть раненые
Ночью 9 апреля российские военные более 10 раз атаковали три района области беспилотниками и артиллерией
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Никопольщине под обстрелами оказались райцентр, Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждены многоэтажки, частные дома, гараж и автомобили. Ранения получила 28-летняя женщина, ей назначили амбулаторное лечение.
В Павлограде в результате атаки возник пожар. Повреждены дома и магазины. Пострадал 49-летний мужчина.
В Николаевской громаде Синельниковского района из-за вражеской атаки горели автомобили. Также повреждены частные дома.
Напомним, 6 апреля от ранений, полученных 13 марта во время российского обстрела, скончался клирик Днепропетровской епархии Украинской православной церкви (МП) протоиерей Алексей Окушко. Ему было 62 года