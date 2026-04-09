Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджені магазини та будинки, є поранені
Вночі 9 квітня російські військові понад 10 разів атакували три райони області безпілотниками та артилерією
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Нікопольщині під обстрілами опинилися райцентр, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, гараж та автомобілі. Поранення отримала 28-річна жінка, їй призначили амбулаторне лікування.
У Павлограді внаслідок атаки виникла пожежа. Понівечені оселі та магазини. Постраждав 49-річний чоловік.
У Миколаївській громаді Синельниківського району через ворожу атаку горіли автомобілі. Також пошкоджені приватні будинки.
Нагадаємо, 6 квітня від поранень, отриманих 13 березня під час російського обстрілу, помер клірик Дніпропетровської єпархії Української православної церкви (МП) протоієрей Олексій Окушко. Йому було 62 роки