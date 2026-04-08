08 квітня 2026, 11:42

На Дніпропетровщині від поранень після обстрілу загинув священик УПЦ МП

08 квітня 2026, 11:42
Фото: eparhia.dp.ua
У понеділок, 6 квітня, від поранень, отриманих 13 березня під час російського обстрілу, помер клірик Дніпропетровської єпархії Української православної церкви (МП) протоієрей Олексій Окушко. Йому було 62 роки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу єпархії.

Окупанти обстріляли 13 березня селище Просяна. Протоієрей отримав черепно-мозкове поранення і був доставлений до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова, де він перебував у комі до моменту своєї смерті.

Служінню протоієрей Олексій Окушко присвятив 32 роки свого життя.

Протоієрея поховають на монастирському кладовищі Свято-Тихвінського жіночого монастиря в селі Волоське Дніпровського району Дніпропетровської області.

Нагадаємо, після російської атаки на маршрутку у Нікополі на Дніпропетровщині вранці 7 квітня в лікарнях залишаються восьмеро людей. П’ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.

