Фото: ОВА

Вночі 8 квітня російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область артилерією, безпілотниками та ракетою. Під ударом опинилися Нікопольський, Павлоградський та Криворізький райони

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині ворог гатив по райцентру, а також по Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Внаслідок обстрілів пошкоджені АЗС, приватний будинок та автомобілі.

У Павлоградському районі росіяни поцілили по місту Тернівка – там пошкоджене підприємство.

На Криворіжжі під ворожим ударом опинилися Кривий Ріг та Зеленодольська громада. На місці атак виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура.

На щастя, загиблих чи поранених немає.

Нагадаємо, минулої доби війська РФ здійснили 804 удари по 45 населених пунктах Запорізької області. Загинули дві людини, ще девʼять – отримали поранення.