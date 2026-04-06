На Дніпропетровщині через ворожі обстріли пошкоджені будинки та інфраструктура
Вночі 6 квітня російські війська понад 30 разів атакували три райони області. Ворог застосовував важку артилерію та безпілотники
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Нікопольщині під ударом опинилися райцентр, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька та Покровська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено комунальне підприємство, магазин, приватні будинки та автомобіль.
У Синельниковому зафіксовано пошкодження будинків та аптеки.
Також ворог атакував Грушівську громаду Криворізького району – пошкоджена інфраструктура.
На щастя, всюди обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 6 квітня окупанти атакували Одесу. Загинули троє людей, серед них – дитина. Ще 10 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджені багатоповерхівки і приватні будинк, дитячий садок.