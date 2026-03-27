В Кривом Роге изуродовали мемориальный баннер в честь погибших военных

В Кривом Роге неизвестные вандалы порвали баннер с портретами погибших защитников. Правоохранители уже ищут злоумышленников

В социальных сетях показали кадры, где можно увидеть поврежденные баннеры с защитниками в Шахтерском парке. Мама погибшего воина Тараса Овечка, подруга и его пес пришли навести там порядок. Еще до их прихода кто-то уже заклеил поврежденный баннер скотчем.

Известно, что в парке установлены камеры слежения. Потому, скорее всего, злоумышленников быстро найдут.

Напомним, в Запорожье неизвестные повредили памятные объекты на Аллее Героев. Запорожские полицейские возбудили уголовное производство, правовая квалификация – ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.