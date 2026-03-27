У Кривому Розі понівечили меморіальний банер на честь загиблих військових
У Кривому Розі невідомі вандали порвали банер з портретами загиблих захисників. Правоохоронці вже шукають зловмисників
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
У соціальних мережах показали кадри, де можна побачити пошкоджені банери з захисниками у парку Шахтарському . Мама загиблого воїна Тараса Овечка, подруга та його песприйшли навести там лад. Ще до їхнього приходу хтось вже заклеїв пошкоджений банер скотчем.
Відомо, що в парку встановлені камери спостереження. Тому, скоріше за все, зловмисників швидко знайдуть.
Нагадаємо, у Запоріжжі невідомі пошкодили пам'ятні об'єкти на Алеї Героїв. Запорізькі поліцейські порушили кримінальне провадження, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
