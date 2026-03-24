В Ровно мужчина повредил цветы у стелы погибшего военного

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел на Майдане Незалежности у стелы погибшего защитника. Там мужчина повредил корзину с цветами и опрокинул землю. Местная жительница сообщила об этом правоохранителям.

Полиция нашла 52-летнего мужчину, который это сделал. По его словам, он был пьян и просто упал. Он также извинился перед родными и убеждает, что не имел злых намерений. Правоохранители составили в отношении мужчины админпротокол по ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему жителю Черкасс, который на "Аллее Героев" сорвал два флага с шевроном подразделения особого назначения "Котик", а также похитил восковую свечу и статуэтку.