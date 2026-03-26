20:58  26 березня
У Львові працівники ТЦК побили чоловіка з дружиною
15:39  26 березня
На Львівщині судитимуть керівника ТЦК, який "забув" задекларувати майно на 8 мільйонів
14:55  26 березня
У Полтаві ветеран ЗСУ спустив собаку на поліцейських – суд виніс вирок
26 березня 2026, 20:55

У Дніпрі підліток коригував обстріли міста на замовлення свого батька–агента РФ

Фото: СБУ
У Дніпрі затримали 17-річного хлопця. Виявилось, що він був агентом РФ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У січні СБУ затримали чоловіка, який працював на росіян. Тепер затримали уже його 17-річного сина. Виявилось, що підліток також працював на російські спецслужби разом із батьком. Зокрема, він об’їжджав прифронтове місто, намагаючись виявити локації промислових об’єктів, які могли виконувати оборонні замовлення.

Підліток "звітував" про заводи та підприємства, які, на думку неповнолітнього, виробляли озброєння та боєприпаси. Також він робив фото українських об’єктів та їхні координати на гугл-картах.

"Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла спробі росіян вчинити теракт у Рівному. Ворожого агента затримали "на гарячому", коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні в центральному парку міста.

25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
