У Дніпрі підліток коригував обстріли міста на замовлення свого батька–агента РФ

У Дніпрі затримали 17-річного хлопця. Виявилось, що він був агентом РФ

Про це повідомляє СБУ.

У січні СБУ затримали чоловіка, який працював на росіян. Тепер затримали уже його 17-річного сина. Виявилось, що підліток також працював на російські спецслужби разом із батьком. Зокрема, він об’їжджав прифронтове місто, намагаючись виявити локації промислових об’єктів, які могли виконувати оборонні замовлення.

Підліток "звітував" про заводи та підприємства, які, на думку неповнолітнього, виробляли озброєння та боєприпаси. Також він робив фото українських об’єктів та їхні координати на гугл-картах.

"Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

