На Днепропетровщине парень в маске напал на девочку и срезал волосы

В районе Карата в городе Самар (бывший Новомосковск) Днепропетровской области неизвестный парень срезал девочке длинные волосы посреди улицы

Об этом сообщает издание "Відомо" со ссылкой на Telegram-канал "ХН Самар".

По имеющейся информации, ребенок возвращался домой после прогулки на площадке. В этот момент к ней подъехал незнакомый парень на электросамокате. Он был одет в черную одежду, а его лицо закрывала маска обезьяны.

Отмечается, что мужчина вел себя агрессивно – он внезапно срезал часть длинных волос девочки и уехал с места происшествия.

Сейчас девочка находится в стрессовом состоянии и сильно испугана, ведь во время инцидента рядом с ней не было взрослых.

Неизвестного злоумышленника разыскивают.

