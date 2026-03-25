На Житомирщине мужчина проломил голову 10-летнему мальчику: ребенок в реанимации
Полиция задержала жителя Чудновской громады, который тяжело травмировал ребенка. Происшествие случилось днем 22 марта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным следствия, у пьяного мужчины возникла ссора с 10-летним племянником своей сожительницы, который играл во дворе. Когда мальчик отказался помочь по хозяйству, мужчина догнал его и ударил по голове деревянной штахетой.
Ребенка с тяжелой травмой головы госпитализировали в реанимацию, врачи провели срочную операцию.
Задержанному объявили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Решается вопрос об избрании 50-летнему фигуранту меры пресечения.
Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернопольской области осудили женщину за убийство пятилетнего ребенка. Она оставила сына одного дома на три дня, а когда вернулась – задушила его.