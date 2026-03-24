У Дніпрі 17-річний водій Tesla на величезній швидкості "влетів" в будівлю та авто
Аварія сталась ввечері 23 березня на вулиці Гоголя. Водій Tesla не впорався з керуванням
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Водій автомобіля Tesla не обрав безпечну швидкість для руху. В результаті він зіткнувся з будівлею та Volkswagen, який був припаркований поруч. Внаслідок ДТП і автомобілі, і будівля пошкоджені.
Патрільні з'ясували, що водієм був 17-річний хлопець. На нього склали протокол і за порушення правил дорожнього руху, і за керування авто без водійського посвідчення.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті автомобіль в'їхав у будинок. Водійка Volkswagen не впоралася з керуванням. Крім жінки в авто перебували троє пасажирів, двоє з яких діти 11 та 14 років. Внаслідок зіткнення травмувалися всі четверо.
23 березня 2026, 22:55
23 березня 2026
