Фото: полиция Черновицкой области

Черновицкие правоохранители задержали поджигателя, который утром 5 мая уничтожил грузовой автомобиль и скрылся. Доказательства преступления были обнаружены в его телефоне

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, передает RegioNews .

"Событие случилось утром, 5 мая, на улице Южно-Кольцевой в Черновцах. В результате пожара грузовик был значительно поврежден, а владельцу нанесен материальный ущерб", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители установили, что поджигателем оказался 50-летний житель Черновцов. Он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за воровство и наркотики.

При осмотре мобильного телефона подозреваемого полицейские обнаружили переписку с неизвестным абонентом. В нем говорилось, что буковинец за деньги должен был поджечь грузовик и отправить видеоотчет.

Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи полиции области внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения – содержания под стражей.

Напомним, что в Одессе предстанет перед судом 33-летний мужчина, который поджигал автомобили горожан и военных.