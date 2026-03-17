В ніч на 17 березня ворог атакував три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині окупанти били по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджена агрофірма.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Покровській і Українській громадах. Виникла пожежа. Вогонь знищив дві приватні оселі, господарські споруди і нежитлову будівлю. Ще один приватний будинок понівечений. Постраждала 63-річна жінка.

У Богданівській громаді Павлоградського району зруйновані два приватні будинки, ще три – пошкоджені. Побиті автівки. Поранена 30-річна жінка – вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

