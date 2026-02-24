В Тернополе разоблачили масштабную нарколабораторию, где делали пирожные

Фото: Нацполиция

В Тернополе правоохранители разоблачили 60-летнего местного жителя. Оказалось, что он был клиентом местного наркоторговца, который обустроил в своем гаражном помещении современную лабораторию по выращиванию конопли, изготовлял каннабис и сбывал его на территории города и области.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области, передает RegioNews.

Как выяснилось, владелец "производства" перерабатывал и из психоактивного вещества изготовлял пирожные с наркотическим содержанием. Во время обысков у 60-летнего мужчины дома нашли психотропный препарат, внешне похожий на PVP, грибы с признаками возможного галлюциногенного воздействия и каннабиса.

"В рамках спецоперации оперативники провели обыски и в одном из развлекательных заведений Тернополя. Правоохранители обнаружили у одного из посетителей коробочку, наполненную зеленым веществом, похожим на кратом, а также пакетики с аналогичным веществом в самом помещении", - сообщили в полиции.

