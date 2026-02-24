21:16  24 февраля
Во Львовской области прокурор на авто сбил двоих детей
20:43  24 февраля
Россияне продвинулись в направлении Славянска в Донецкой области
14:32  24 февраля
Потепление до +4 и дожди с мокрым снегом: какой будет погода 25 февраля в Украине
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2026, 22:45

В Тернополе разоблачили масштабную нарколабораторию, где делали пирожные

24 февраля 2026, 22:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Тернополе правоохранители разоблачили 60-летнего местного жителя. Оказалось, что он был клиентом местного наркоторговца, который обустроил в своем гаражном помещении современную лабораторию по выращиванию конопли, изготовлял каннабис и сбывал его на территории города и области.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области, передает RegioNews.

Как выяснилось, владелец "производства" перерабатывал и из психоактивного вещества изготовлял пирожные с наркотическим содержанием. Во время обысков у 60-летнего мужчины дома нашли психотропный препарат, внешне похожий на PVP, грибы с признаками возможного галлюциногенного воздействия и каннабиса.

"В рамках спецоперации оперативники провели обыски и в одном из развлекательных заведений Тернополя. Правоохранители обнаружили у одного из посетителей коробочку, наполненную зеленым веществом, похожим на кратом, а также пакетики с аналогичным веществом в самом помещении", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Днепропетровщине ликвидировали наркопритон, организованный пограничником. Фигуранты закупали наркотики на черном рынке, фасовали их и сбывали наркозависимым.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики полиция
На Днепропетровщине мужчина прямо дома устроил "наркотические хранилища"
24 февраля 2026, 22:15
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
В Украине в этом году значительно упадет производство молока: почему это произойдет
24 февраля 2026, 23:55
Что будет с ценами на яйца в Украине в 2026 году
24 февраля 2026, 23:35
В Кривом Роге произошла стрельба с участием военных ТЦК
24 февраля 2026, 23:14
Завод из Львовщины фигурирует по делу о хищении на закупках для ВСУ
24 февраля 2026, 22:51
На Днепропетровщине мужчина прямо дома устроил "наркотические хранилища"
24 февраля 2026, 22:15
Россияне ударили более 2 тысяч раз по Пологовщине на Запорожье
24 февраля 2026, 21:45
Во Львовской области прокурор на авто сбил двоих детей
24 февраля 2026, 21:16
Россияне продвинулись в направлении Славянска в Донецкой области
24 февраля 2026, 20:43
В Киеве раздался мощный взрыв
24 февраля 2026, 20:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »