Укрзализныця сообщила об изменениях движения поездов 21 февраля
Стало известно, как будут курсировать поезда на опасных участках
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.
Сумщина и Черниговщина
Региональные поезда временно курсируют в/из Конотоп.
Также с 21:02 на нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.
Харьковщина и Донетчина
От Лозовой в магазине пассажиры едут автобусами. В то же время поезд №101/102 Барвенково – Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска.
Региональные экспрессы изюмского направления следуют расписанию.
Запорожье
В настоящее время движение между Днепром и Запорожьем организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.
