11:31  21 февраля
РФ нанесла авиаудар по Сумам
10:33  21 февраля
Неизвестные с оружием напали на военнослужащих в Днепропетровской области
09:19  21 февраля
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
21 февраля 2026, 11:58

Укрзализныця сообщила об изменениях движения поездов 21 февраля

21 февраля 2026, 11:58
иллюстративное фото: из открытых источников
Стало известно, как будут курсировать поезда на опасных участках

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

Сумщина и Черниговщина

Региональные поезда временно курсируют в/из Конотоп.

Также с 21:02 на нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковщина и Донетчина

От Лозовой в магазине пассажиры едут автобусами. В то же время поезд №101/102 Барвенково – Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска.

Региональные экспрессы изюмского направления следуют расписанию.

Запорожье

В настоящее время движение между Днепром и Запорожьем организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.

Как сообщалось, в Украине изменят правила возврата железнодорожных билетов . Сейчас 13% возвратов происходят в день отправления, из-за чего пассажиры, действительно планирующие поездку, часто не успевают приобрести билеты.

