Укрзализныця сообщила об изменениях движения поездов 21 февраля

Стало известно, как будут курсировать поезда на опасных участках

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

Сумщина и Черниговщина

Региональные поезда временно курсируют в/из Конотоп.

Также с 21:02 на нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковщина и Донетчина

От Лозовой в магазине пассажиры едут автобусами. В то же время поезд №101/102 Барвенково – Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска.

Региональные экспрессы изюмского направления следуют расписанию.

Запорожье

В настоящее время движение между Днепром и Запорожьем организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.

