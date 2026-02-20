Фото: ОВА

В ночь на 20 февраля враг более 20 раз атаковал три района области беспилотниками, артиллерией и РСЗО "Град". Три человека получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Никопольщине под прицелом врага были Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Пострадал 42-летний мужчина – его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены предприятия, гимназия, банки, почта, кафе, магазин и десяток автомобилей.

В Богдановской громаде Павлоградского района ранения получила 48-летняя женщина. Ее госпитализировали, состояние врачи оценивают как средней тяжести. Горели дома и автомобили.

На Синельниковщине под ударом были Дубовиковская и Васильковская громады. Ранена 87-летняя женщина. Возник пожар, повреждено жилье.

Напомним, в течение суток захватчики нанесли 652 удара по 33 населенным пунктам Запорожской области. Информации о пострадавших нет.