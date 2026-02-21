Поліція затримала двох чоловіків, які напали на військовослужбовців у Дніпропетровські області

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За скоєння хуліганських дій стосовно військового у місті Кам'янське правоохоронці затримали двох чоловіків

Як передає RegioNews, про це повідомила начальниця відділу комунікації ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції Ганна Старчевська в коментарі "Українській правді".

У поліції повідомили, що чоловіки спровокували конфлікт із військовослужбовцями ЗСУ, під час якого один з захисників отримав травми.

Також під час сутички один із затриманих здійснив кілька пострілів ймовірно з пістолета у бік військових.

Затриманими виявилися місцеві жителі 37 та 42-х років.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області група невідомих осіб напала на військовослужбовців 24-го окремого штурмового полку "Айдар". Про це повідомили представники підрозділу.