Фото: ОГП

На Днепропетровщине сообщили о подозрении 15-летнему парню, жестоко избившему бездомного мужчину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Нападение произошло 12 февраля в Слобожанской громаде. Во время прогулки со знакомым подросток заметил на улице бездомного. Он заранее предупредил друга, чо собирается избить мужчину, и попросил снимать процесс на видео. Парень повалил пострадавшего на землю и бил ногами по голове и лицу, пока тот не потерял сознание.

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Суд избрал подростку меру пресечения – содержание под стражей без права на залог. Продолжается расследование по ч. 1 ст. 121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений).

