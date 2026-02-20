11:58  20 февраля
В Харькове мужчина сменил пол и через суд добился исключения из военного учета
20 февраля 2026, 08:24

Бил ногами в голову и снимал на видео: на Днепропетровщине подросток избил бездомного

20 февраля 2026, 08:24
Читайте також українською мовою
Фото: ОГП
українською мовою

На Днепропетровщине сообщили о подозрении 15-летнему парню, жестоко избившему бездомного мужчину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Нападение произошло 12 февраля в Слобожанской громаде. Во время прогулки со знакомым подросток заметил на улице бездомного. Он заранее предупредил друга, чо собирается избить мужчину, и попросил снимать процесс на видео. Парень повалил пострадавшего на землю и бил ногами по голове и лицу, пока тот не потерял сознание.

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Суд избрал подростку меру пресечения – содержание под стражей без права на залог. Продолжается расследование по ч. 1 ст. 121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений).

Напомним, в Киеве будут судить двух мужчин, которые ради развлечения до смерти забили прохожего. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

