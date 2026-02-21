Украинская сборная на зимних Олимпийских играх не завоевала ни одной медали

фото: sport.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на tribuna.com.

Для украинских спортсменов завершились зимние Олимпийские игры-2026 и на них "сине-желтые" повторили худший результат в истории.

В этом году Украина в третий раз осталась без медалей на Олимпиаде. Ранее это уже происходило в 2002 и 2010 годах.

Напомним, в целом Украина имеет в своем активе девять медалей за всю историю зимних Олимпийских игр.

Как сообщалось, сборная Украины не будет участвовать в церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр-2026, которые состоятся с 6 по 15 марта в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Причиной такого решения стал допуск представителей РФ и Белоруссии на Игры под собственными флагами.