Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении
На Курском направлении пограничники бригады «Стальная граница» проводят успешные действия по уничтожению личного состава, укрытий и позиций армии РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
В частности операторам дронов удалось поразить 3 вражеских антенны, 3 укрытия и уничтожить авто.
"Государственная пограничная служба Украины является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины, которая эффективно борется с противником", – говорится в сообщении.
Напомним, на днях украинские пограничники уничтожили группу оккупантов в Харьковской области, которые пытались скрыться в лесополосе.
21 февраля 2026, 12:25
