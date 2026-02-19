Заместитель председателя Днепропетровской ОВА пришла на встречу с ветеранами в часах за 5 миллионов
Заместитель руководителя Днепропетровской ОВА Ирина Грицай была замечена с дорогими швейцарскими часами Patek Philippe Nautilus. Она "засветила" их на встрече с ветеранами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал Батальона "Монако".
Как отмечается, ориентировочная стоимость этой модели составляет около 99 тысяч евро или более 5 миллионов гривен.
По данным журналистов, стоимость этого аксессуара почти в пять раз превышает задекларированный годовой доход чиновницы. В то же время в ее электронной декларации указанные часы отсутствуют.
Как сообщалось, в Днепропетровской области чиновники завладели почти 7 млн грн на ремонте школьных укрытий. За совершенное обвиняемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
