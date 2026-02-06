16:59  07 лютого
06 лютого 2026, 11:55

На Дніпропетровщині отримав вирок адміністратор Telegram-каналу про повістки

06 лютого 2026, 11:55
Фото з відкритих джерел
Дніпровський апеляційний суд розглянув справу чоловіка, який вів Telegram-канал про мобілізацію. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2023-2024 роках чоловік був адміністратором Telegram-групи, в якій інформував жителів Дніпропетровської області про те, за якими адресами військові ТЦК роздають повістки. Через спеціальний бот він отримував інформацію від учасників. Відомо, що там було більше 9 тисяч читачів, але повідомлення могли читати й ті, хто не був підписаний.

На суді чоловік визнав свою провину. За його словами, він створив цю групу виключно для себе, щоб знати про місця, де роздають повістки. При цьому він заявив, що не вважає ТЦК частиною ЗСУ або військовим формуванням. На його думку, інформація, яку він поширював, була публічна (мовляв, про переміщення військової техніки він не писав).

Згідно з новим вироком, він отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
