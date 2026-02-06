На Дніпропетровщині отримав вирок адміністратор Telegram-каналу про повістки

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.



У 2023-2024 роках чоловік був адміністратором Telegram-групи, в якій інформував жителів Дніпропетровської області про те, за якими адресами військові ТЦК роздають повістки. Через спеціальний бот він отримував інформацію від учасників. Відомо, що там було більше 9 тисяч читачів, але повідомлення могли читати й ті, хто не був підписаний.



На суді чоловік визнав свою провину. За його словами, він створив цю групу виключно для себе, щоб знати про місця, де роздають повістки. При цьому він заявив, що не вважає ТЦК частиною ЗСУ або військовим формуванням. На його думку, інформація, яку він поширював, була публічна (мовляв, про переміщення військової техніки він не писав).



Згідно з новим вироком, він отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.