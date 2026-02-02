На Дніпропетровщині внаслідок пожежі загинули дві людини

Фото: ДСНС

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

На вулиці Шияна горів приватний будинок: вогонь охопив дах оселі та домашнє майно. Загальна площа пожежі становила 45 кв.м.

Під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили двох загиблих чоловіків віком 41 та 37 років.

Пожежу ліквідували, її причина встановлюється.

Нагадаємо, вночі 23 січня на Житомирщині в пожежі загинула жінка та двоє маленьких дітей. Ще одну дворічну дитину встигли врятувати.