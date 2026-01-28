Водитель забрызгал перечным баллончиком людей, перекрывших дорогу в Кривом Роге

иллюстративное фото: из открытых источников

В Кривом Роге водитель забрызгал перечным баллончиком митингующих, которые перекрыли дорогу из-за отключения света

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

Как отмечается, в Кривом Роге десятки людей заблокировали движение в обоих направлениях, требуя стабильного электроснабжения и соблюдения графиков.

По словам митингующих, свет включают всего на несколько минут, после чего он снова исчезает.

Во время акции один из водителей пытался проехать через толпу и применил перечный баллончик.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, 22 января россияне весь день атаковали Кривой Рог. Из-за атаки в городе не было света и отопления.