На Днепропетровщине в результате обстрела повреждено подразделение ГСЧС

Российские войска атаковали подразделение ГСЧС на Днепропетровщине
Днем 25 января российские захватчики нанесли удар по пожарно-спасательной части в Никополе на Днепропетровщине
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате атаки повреждена крыша, стена и окна административного здания.
К счастью, спасатели не пострадали.
Напомним, 25 января российские оккупанты атаковали Дружковку Донецкой области, использовав РСЗО "Смерч". Погибла пенсионерка, еще три человека ранены.
В Одессе оккупанты повредили обсерваторию во время обстрелов
