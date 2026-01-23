Фото: Telegram/vilkul

До поздней ночи враг продолжал атаковать Кривой Рог ударными БпЛА, комбинированная атака длилась почти сутки и была направлена на гражданскую инфраструктуру и объекты

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

За сутки Кривой Рог атаковали более 70 БпЛА и баллистическая ракета "Искандер-М". Значительно повреждены объекты инфраструктуры, возникли несколько пожаров – их ликвидировали спасатели.

Продолжается ликвидация последствий ударов, задействованы все коммунальные службы.

В результате вражеских атак и повреждений объектов инфраструктуры без света находятся более 3100 абонентов. Ведутся работы по возобновлению электроснабжения.

"Система водоканала работает частично на генераторах, водоснабжение осуществляется, но кое-где возможно снижение давления. Котельные удалось ночью перезапустить, работают", – отметил Вилкул.

В шахтах были заблокированы более 90 горняков – к утру спасательная операция, которая длилась более 10 часов, была завершена. Всех шахтеров подняли на поверхность.

Чиновник отметил, что штабы помощи пострадавшим от атак работают сегодня с 08:00 до 17:00. Там можно получить стройматериалы (пленку, ОСБ и другие) и написать заявление на выплату пособия от города. Поддержку получат все, кто в ней нуждается.

В больницах города находятся 7 раненых в результате атак – четверо взрослых в состоянии средней тяжести и трое детей, состояние которых врачи оценивают как удовлетворительное.

В целом в Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения – работают.

Напомним, российские военные с вечера 22 января атаковали три района Днепропетровщины. Повреждена гражданская инфраструктура, возникли пожары.