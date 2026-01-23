07:36  23 января
Пьяный водитель BMW в Киеве сбил пешехода и скрылся – ему грозит до 10 лет
06:29  23 января
В Кировоградской области груз с фуры упал на авто: есть погибший и пострадавший
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 09:01

"Искандер" и 70 БпЛА: Кривой Рог пережил самую массированную атаку россиян

23 января 2026, 09:01
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/vilkul
Читайте також
українською мовою

До поздней ночи враг продолжал атаковать Кривой Рог ударными БпЛА, комбинированная атака длилась почти сутки и была направлена на гражданскую инфраструктуру и объекты

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

За сутки Кривой Рог атаковали более 70 БпЛА и баллистическая ракета "Искандер-М". Значительно повреждены объекты инфраструктуры, возникли несколько пожаров – их ликвидировали спасатели.

Продолжается ликвидация последствий ударов, задействованы все коммунальные службы.

В результате вражеских атак и повреждений объектов инфраструктуры без света находятся более 3100 абонентов. Ведутся работы по возобновлению электроснабжения.

"Система водоканала работает частично на генераторах, водоснабжение осуществляется, но кое-где возможно снижение давления. Котельные удалось ночью перезапустить, работают", – отметил Вилкул.

В шахтах были заблокированы более 90 горняков – к утру спасательная операция, которая длилась более 10 часов, была завершена. Всех шахтеров подняли на поверхность.

Чиновник отметил, что штабы помощи пострадавшим от атак работают сегодня с 08:00 до 17:00. Там можно получить стройматериалы (пленку, ОСБ и другие) и написать заявление на выплату пособия от города. Поддержку получат все, кто в ней нуждается.

В больницах города находятся 7 раненых в результате атак – четверо взрослых в состоянии средней тяжести и трое детей, состояние которых врачи оценивают как удовлетворительное.

В целом в Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения – работают.

Напомним, российские военные с вечера 22 января атаковали три района Днепропетровщины. Повреждена гражданская инфраструктура, возникли пожары.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область война обстрелы Кривой Рог пострадавшие ракетный удар беспилотники
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
На Житомирщине в ночном пожаре погибла женщина и двое маленьких детей
23 января 2026, 10:10
Конфликт из-за ремонта теплосети: в Киеве избили коммунальщика
23 января 2026, 09:48
На Львовщине пьяный водитель легковушки сбил двух пешеходов
23 января 2026, 09:45
Страна клептократии: война не остановила коррупцию
23 января 2026, 09:37
В Киеве без теплоснабжения остаются почти 2000 многоэтажек
23 января 2026, 09:24
Инцидент на границе: водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии
23 января 2026, 09:15
Мошенники выдают себя за начальника Сумской ОВА и просят деньги
23 января 2026, 08:55
На Донетчине из-за российских обстрелов погибли четыре человека, еще шестеро – ранены
23 января 2026, 08:49
"Воспитывал" чужого ребенка силой: семья из Луцка требует полмиллиона морального вреда
23 января 2026, 08:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »