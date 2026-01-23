В Ивано-Франковске нашли тело женщины у дома: пенсионерка выпала из окна

Фото: Нацполиция

22 января в Ивано-Франковске нашли тело женщины у дома. Выяснилось, что она выпала из окна

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Местная жительница сообщила правоохранителям, что обнаружила тело неизвестной женщины у дома на улице Сечевых Стрельцов. Оказалось, что 77-летняя женщина выпала из окна девятого этажа многоэтажного дома. От полученных травм она скончалась на месте Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

"По данному факту полицейские начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с отметкой "самоубийство". Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

