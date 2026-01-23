16:04  23 января
В Киевской городской госадминистрации проходят следственные действия
10:45  23 января
Платные "путешествия" через Тису за 6 тысяч евро: на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов
09:15  23 января
Инцидент на границе: водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 16:05

В Ивано-Франковске нашли тело женщины у дома: пенсионерка выпала из окна

23 января 2026, 16:05
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

22 января в Ивано-Франковске нашли тело женщины у дома. Выяснилось, что она выпала из окна

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Местная жительница сообщила правоохранителям, что обнаружила тело неизвестной женщины у дома на улице Сечевых Стрельцов. Оказалось, что 77-летняя женщина выпала из окна девятого этажа многоэтажного дома. От полученных травм она скончалась на месте Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

"По данному факту полицейские начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с отметкой "самоубийство". Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в 16-этажке. Во время тушения огня пожарные нашли тело 86-летнего владельца квартиры.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
смерти полиция Ивано-Франковск
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
За Юлию Тимошенко внесли залог – ВАКС
23 января 2026, 16:45
Дело Шурмы: суд назначил залог одному из фигурантов
23 января 2026, 16:43
Пиарщик Банковой и Ермака остался без брони
23 января 2026, 16:35
Инвалидность за 20 тысяч "зелеными": на Хмельнитчине делец торговал диагнозами для ухилянцев
23 января 2026, 16:25
В Киевской городской госадминистрации проходят следственные действия
23 января 2026, 16:04
СБУ обнародовала допрос оккупанта, причастного к расстрелу 9 украинских военнопленных
23 января 2026, 15:49
Укрэнерго сообщает об усложнении ситуации в энергосистеме, в большинстве регионов применены аварийные отключения
23 января 2026, 15:31
Эксглава СБУ Малюк в ближайшее время может быть назначен на новую должность
23 января 2026, 15:16
Убегали за границу в форме полиции: в Киеве задержали врача-переправителя уклонистов
23 января 2026, 14:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »