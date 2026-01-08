11:30  08 января
В Киеве "продавали" украинок для брака: цена вопроса 4 тысячи долларов
08:36  08 января
В Ровенской области военные ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки
06:24  08 января
Смертельное ДТП на Житомирщине: легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб
08 января 2026, 09:38

В Николаевской области вражеский дрон попал в авто во время движения

08 января 2026, 09:38
Фото: полиция
Утром 7 января вблизи села Лупарево Николаевского района российские военные попали беспилотником в гражданский автомобиль

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате попадания поврежден кузов авто Suzuki. К счастью, водитель не пострадал.

В Николаевской области вражеский дрон попал в авто во время движения

Полицейские зафиксировали последствия атаки врага и собрали вещественные доказательства.

В Николаевской области российский дрон попал в гражданское авто

Напомним, утром 8 января захватчики обстреляли Днепровский район Херсона. Под ударом оказались жилые дома

война обстрелы авто дрон Николаевская область
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
