Фото: facebook.com/dkvs.dnepr

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Женщина приехала в Криворожскую исправительную колонию №80, чтобы прийти на длительное свидание с сыном. Во время обыска личных вещей женщины обнаружили запрещенные вещества. Она прятала их за поясом нижнего белья в полиэтиленовых свертках. В каждом из них было вещество белого цвета кристаллической формы по внешним признакам похоже на наркотики, общим весом около одного грамма.

"На место чрезвычайной ситуации вызвали следственно-оперативную группу ОП №2 КРУП ГУНП в Днепропетровской области по прибытию которой, два полиэтиленовых свертка с их содержанием были изъяты, для проведения экспертизы", - сообщили правоохранители.

