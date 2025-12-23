18:49  23 грудня
Енергетики розповіли про відключення світла у середу 24 грудня
15:59  23 грудня
Вдарять морози до -12: в Україну йде різке похолодання
15:46  23 грудня
Двоє українських бійців 130 днів утримували позиції на Донеччині
23 грудня 2025, 22:55

На Дніпропетровщині жінка принесла сину в колонію наркотики

23 грудня 2025, 22:55
Фото: facebook.com/dkvs.dnepr
Інцидент стався у Кривому Розі. Там жінка намагалась пронести заборонені речовини в колонію

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Жінка приїхала до Криворізької виправної колонії №80, щоб прийти на тривале побачення із сином. Під час обшуку особистих речей жінки знайшли заборонені речовини. Вона ховала їх за поясом спідньої білизни в поліетиленових згортках. У кожному з них була речовина білого кольору кристалічної форми за зовнішніми ознаками схожа на наркотики, загальною вагою близько одного граму.

"На місце надзвичайної ситуації викликали слідчо-оперативну групу ВП №2 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області по прибуттю якої, два поліетиленові згортки із їх вмістом було вилучено, для проведення експертизи", - повідосили правоохоронці.

Нагадаємо, у громадянина Узбекистану, який проживає у Тернополі, знайшли автомат Калашникова і наркотики. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

наркотики СІЗО Дніпропетровська область
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
07 серпня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
