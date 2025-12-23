На Дніпропетровщині жінка принесла сину в колонію наркотики
Інцидент стався у Кривому Розі. Там жінка намагалась пронести заборонені речовини в колонію
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Жінка приїхала до Криворізької виправної колонії №80, щоб прийти на тривале побачення із сином. Під час обшуку особистих речей жінки знайшли заборонені речовини. Вона ховала їх за поясом спідньої білизни в поліетиленових згортках. У кожному з них була речовина білого кольору кристалічної форми за зовнішніми ознаками схожа на наркотики, загальною вагою близько одного граму.
"На місце надзвичайної ситуації викликали слідчо-оперативну групу ВП №2 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області по прибуттю якої, два поліетиленові згортки із їх вмістом було вилучено, для проведення експертизи", - повідосили правоохоронці.
