На Дніпропетровщині жінка принесла сину в колонію наркотики

Фото: facebook.com/dkvs.dnepr

Жінка приїхала до Криворізької виправної колонії №80, щоб прийти на тривале побачення із сином. Під час обшуку особистих речей жінки знайшли заборонені речовини. Вона ховала їх за поясом спідньої білизни в поліетиленових згортках. У кожному з них була речовина білого кольору кристалічної форми за зовнішніми ознаками схожа на наркотики, загальною вагою близько одного граму.

"На місце надзвичайної ситуації викликали слідчо-оперативну групу ВП №2 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області по прибуттю якої, два поліетиленові згортки із їх вмістом було вилучено, для проведення експертизи", - повідосили правоохоронці.

