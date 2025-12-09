В Ровно из-за утечки газа произошел взрыв в квартире: есть пострадавшие
Происшествие случилось в Ровно во вторник, 9 декабря, около 11:00 в многоэтажке по улице Даниила Галицкого
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В результате утечки газа в квартире произошел взрыв без дальнейшего возгорания.
В результате инцидента пострадали два человека 70 и 64 лет, они самостоятельно обратились в больницу и проходят обследование.
На месте происшествия работают следователи и сотрудники газовой службы.
Напомним, 7 декабря, в городе Килия Одесской области в квартире произошел взрыв газа. Пострадали мужчина и женщина.
