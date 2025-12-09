Фото: полиция

Происшествие случилось в Ровно во вторник, 9 декабря, около 11:00 в многоэтажке по улице Даниила Галицкого

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате утечки газа в квартире произошел взрыв без дальнейшего возгорания.

В результате инцидента пострадали два человека 70 и 64 лет, они самостоятельно обратились в больницу и проходят обследование.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники газовой службы.

Напомним, 7 декабря, в городе Килия Одесской области в квартире произошел взрыв газа. Пострадали мужчина и женщина.