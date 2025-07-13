На Днепропетровщине пропал 12-летний ребенок

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Полиция Каменского разыскивает 12-летнего Александра Ефремова. Еще 10 июля несовершеннолетний ушел с места нахождения и пропал

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

Приметы подростка: рост 140-145 см, худощавый, русые волосы, короткая прическа. Был одет в зеленые шорты и чёрную футболку.

Правоохранители просят граждан сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего ребенка по телефонам: 093-371-00-71, 097-456-17-11, 096-586-94-41 или 102.

Ранее сообщалось, что в Днепре 14-летняя девушка вышла из дома и пропала.