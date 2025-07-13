На Дніпропетровщині зникла 12-річна дитина

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Поліція Кам'янського розшукує 12-річного Олександра Єфремова. Ще 10 липня неповнолітній пішов із місцеперебування та зник

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Дніпропетровській області.

Прикмети підлітка: зріст 140-145 см, худорлявий, русяве волосся, коротка зачіска. Був одягнений у зелені шорти та чорну футболку.

Правоохоронці просять громадян повідомляти будь-яку інформацію про місцеперебування зниклої дитини за телефонами: 093-371-00-71, 097-456-17-11, 096-586-94-41 або 102.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі 14-річна дівчина вийшла з дому та зникла.