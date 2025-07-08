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У центрі Дніпра з'явилась нова зона для відпочинку, яка може нагадувати стиль європейських міст. Вулиця стала "свіжішою" для пішоходів

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Така зона з'явилась на вулиці Січових стрільців. Один із закладів вирішив покращити міський простір. На паркомісці замість автомобіля поставили причеп із рослинами у вазонах. Таким чином це нагадує "зону відпочинку", хоч там і немає місць для сидіння.

Це неофіційна ініціатива, але це показує, що можна легко робити "сірі ділянки" комфортніше для місцевих жителів.

"Але це лише питання часу, оскільки в США та Європі парклети давно і масово використовуються задля влаштування додаткового озеленення та місць для відпочинку. І ми до цього дійдемо. Шкода, що із запізненням", – міркують активісти.

Нагадаємо, що в Запоріжжі вже почали будувати ще одну підземну школу. Очікується, що заклад відкриє двері вже восени. Ця школа розрахована так, що там зможуть навчатися приблизно 1 000 учнів.