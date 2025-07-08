Войска РФ ударили по Никопольщине: ранен мужчина
Российская оккупационная армия раз атаковала Никопольщину на Днепропетровщине. Из-за вражеских ударов пострадал мирный житель
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Захватчики били по гражданским FPV-дронам и артиллерией. Досталось Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской общинам.
"Ранен 37-летний мужчина. Его госпитализировали. Состояние – средней тяжести", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне в результате вражеских ударов по Днепропетровщине ранения получили двое мужчин.
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