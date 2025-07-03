Фото: прокуратура

В Днепропетровской области будут судить участников схемы хищения почти 7,5 миллиона гривен. Среди участников схемы один из депутатов Днепра

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепре направили в суд акт в отношении депутата горсовета, директора и заместителя коммунального предприятия, а также еще четырех участников организованной группы, в том числе предпринимателей. Речь идет о хищении почти 7,5 миллиона гривен. Эти деньги выделялись на обустройство детских площадок.

В 2023-2024 годах во время выполнения работ злоумышленники вносили в акты выполненных строительных работ ложные сведения об объемах произведенных работ и стоимости материалов.

Компания-подрядчик получила на 7,5 миллиона гривен больше. Эти деньги участники схемы разделили между собой — депутат горсовета Днепра, директор и заместитель коммунального предприятия и еще четыре участника схемы.

Злоумышленникам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили хищение бюджета при закупке укрытий. К схеме был причастен директор компании, специализирующейся на производстве и продаже бетона и бетонных изделий. По данным правоохранителей, участники схемы получили подозрения за присвоение более 14 миллионов гривен.