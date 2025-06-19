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Журналисты ответили на важные вопросы платной парковки в Днепре. Оказалось, что в городе разгорелось множество скандалов вокруг этой темы

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепре платные парковки много лет являются темой оживленных дискуссий. Одни считают их необходимыми для приведения в порядок движения, а другие — указывают на проблемы с прозрачностью управления и распределением средств.

Как выяснили журналисты после обращения в Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры и КП "Транспортная инфраструктура города" ДМР:

в Днепре по состоянию на 2025 год 325 платных парковок;

в 2023 году определили четыре зоны парковки с соответствующими тарифами: зона D (со специальным оборудованием) — 20 грн/час, зона А — 18 грн/час, зона B — 15 грн/час, зона С — 5 грн/час;

В 2025 году платные парковки регулирует 41 оператор (в частности, ООО "Паркт Сервис Группе", которая курировала парковки с момента их производства и неоднократно попадала в скандалы о коррупции и оффшорах);

в 2024-2025 годах КП "Транспортная инфраструктура города" проводило закупки оборудования для платных парковок по идентификаторам: UA-2024-07-23-010960-а, UA-2024-04-17-009034-a, UA-202-2024 миллионы гривен;

в марте 2025 года в центре Днепра должны были демонтировать ограждающие столбики. Краска на них начала шелушиться сразу после установки. Во время демонтажа повредили асфальт, что может привести к дополнительным затратам на его замену.

Журналисты обратились в КП "Транспортная инфраструктура города" с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако в КП заявили, что вопрос о средствах на демонтаж и повторный монтаж, а также о конкурсе на эти работы нуждаются в "создании новой информации путем обобщения и аналитической обработки данных".

В 2024 году установкой столбиков занималось ООО "Профрем-Днепр". На это выделили более 2 миллионов гривен. При этом ООО "Профрем-Днепр" фигурирует в уголовном производстве № 42024232090000004 от 26.01.2024 по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины. Речь идет о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения и составления заведомо ложных документов. По данным "Антикоррупционного измерения", речь идет о ремонте дома в Херсонской области.

ООО "Профрем-Днепр", зарегистрированное всего два года назад, и практически сразу начало получать заказы. По информации YouControl, в 2023-2024 годах компания выиграла тендеры почти на 100 миллионов гривен. Основными заказчиками были Инспекция по благоустройству и КП "Транспортная инфраструктура города" ДМР.

Наполняют ли платные парковки бюджет города

По словам директора КП "Транспортная инфраструктура города" Герасимова, предприятие не является распорядителем информации о средствах, поступивших в бюджет Днепра за услуги парковки в 2024 году и за текущий период 2025 года.

При этом в Департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры ДМР все же предоставили отчет. Согласно их данным, сумма сбора за места для парковки в бюджет Днепра в 2024 году на 01.01.2025 составила 44 млн 999 тыс. рублей. 936,09 грн, в 2025 году по состоянию на 01.04.2025 – 11 млн 974 тыс. 753,90 грн.

Кроме того, по данным активистов, в Днепре ООО "Паркт Сервис Группе" монополизировало платные парковки благодаря поддержке чиновников горсовета. Таким образом, оператор снизил налоги вдвое, но при этом тарифы за парковку увеличил до 10-15 грн/час.

В 2019 году был подан иск в суд, чтобы отменить плату за парковку. Судебный процесс продолжается до сих пор.

По мнению директора Департамента правового обеспечения городского совета Артема Павлова, иски от "Общественного контроля" носят исключительно формальный характер (несоблюдение процедуры или проект решения был обнародован несвоевременно). По его словам, это можно рассматривать как "судебный спам", чтобы получить себе рейтинги.

В то же время глава "Общественного контроля" Денис Селин говорит, что к махинациям прибегают не активисты, а Днепровский городской совет. В частности, активисты оспаривают одно решение о платных парковках, но власти после этого принимают другое вместо отмененного — с незначительными изменениями, но фактически новое. Тогда судебный процесс начинается заново.

В 2021 г. Верховный Суд Украины (дело 160/12303/19) принял Постановление в пользу общественных активистов. Затем еще суды, еще изменения, и уже в 2023 году тот же Верховный Суд принял сторону Днепровского городского совета.

Риск коррупции

13 сентября 2024 года прокуратура сообщила о подозрении директору Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ДМР Игорю Маковцеву и руководителю ООО "Паркт Сервис Группе".

Также обнаружили, что Инспекция по контролю за парковкой перевела коммерческим структурам более 8 млн грн штрафов. Однако в результате деньги так и не дошли до бюджета. Однако важно заметить: лицо не вина, пока это не докажет суд.

В Днепре платные парковки работают, несмотря на дискуссии и судебные споры. Город усовершенствует парковочную систему, регулирует движение и обустраивает площадки. Вопросы прозрачности финансов и законности решений остаются в фокусе общественности и правоохранителей. Дальнейшее развитие покажет, как город сбалансирует потребности горожан и вызовы управления парковками", – говорят журналисты.

Напомним, ранее в Полтаве коммунальщики нестандартно отреагировали на поведение водителя, который систематически парковался у мусорных контейнеров. Они заблокировали его припаркованный автомобиль с обеих сторон самыми мусорными баками.