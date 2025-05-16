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16 мая 2025, 14:10

Выдвигаются требования: в Турции начались переговоры Украины и РФ

16 мая 2025, 14:10
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Фото: скрин
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В Турции начались переговоры между украинской и российской делегациями. При этом россияне незадолго до встречи потребовали переговоров тет-а-тет, без международных партнеров

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Россияне требовали переговоров с Украиной без Турции и США. Об этом журналистам рассказал неназванный украинский дипломат. Это требование у россиян, по его словам, появилось в последний момент.

"Еще один признак того, что российская сторона подрывает мирные усилия. Мы пришли для серьезного разговора, пока россияне предъявляют требования, условия", – говорит собеседник журналистов.

Напомним, 15 мая в Турции ожидалась встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина. Однако последний не прилетел в Стамбул. Украинский президент публично заявил, что на переговорах 16 мая он тогда не будет присутствовать. При этом он отметил, что отправил украинскую делегацию во главе с министром обороны Умеровым на переговоры с россиянами исключительно из уважения президентам Турции и США.

Британский премьер-министр Кир Стармер раскритиковал решение Путина не явиться. Он подчеркнул, что Украина уже давно согласилась на 30-дневное прекращение огня, а именно Путин помешает миру.

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