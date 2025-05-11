В Запорожской области оккупанты сбросили авиабомбы на прифронтовое село: ранена женщина
Сегодня, 11 мая, оккупационная армия РФ бьет КАБами по прифронтовым общинам Запорожской области. Под удар захватчиков попало село Павловка Васильевского района
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки ранения получила пожилая женщина. По имеющимся данным, россияне ударили по Павловке по меньшей мере тремя КАБами.
"Повреждены жилые дома. Тяжелое ранение получила женщина 75 лет", — говорится в сообщении.
Напомним, 10 мая российские оккупационные войска нанесли 2267 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали трое гражданских. Оккупанты применяли авиабомбы "КАБ-250" и РСЗО "Смерч".
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