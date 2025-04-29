Эвакуация на Сумщине: что нужно знать жителям приграничных общин

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Из-за постоянных обстрелов российскими войсками жителей приграничных общин Сумской области еще раз призывают покинуть опасные районы и эвакуироваться в безопасные места

Об этом сообщили на заседании областного Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий, передает RegioNews.

"Враг не прекращает террора против гражданского населения. В результате обстрелов почти ежедневно есть погибшие и раненые мирные жители приграничных населенных пунктов", - отмечают в ОВА.

Эвакуация организуется областной военной администрацией совместно с местными органами власти, спасателями ГСЧС, Национальной полицией и общественными организациями.

Подробную информацию можно получить у руководителей общин, районных военных администрациях и транзитных центрах.

Кроме того, в Департаменте по вопросам социальной политики Сумской облгосадминистрации работает телефон "горячей линии" :

(0542) 77-96-77;

(0542) 77-99-55;

099 302 5250.

Справка

Всего в Сумской области подлежало эвакуации 86080 человек, из них – 8293 ребенка.

На сегодняшний день уже эвакуировано 48612 человека (56,3%), из них 7668 детей (92,4%).

Остаются в общинах, из которых осуществляется эвакуация, 37 468 мирных жителей, в том числе 625 детей.

Из отдельных общин Сумщины происходила эвакуация детей принудительным образом. Подлежало эвакуации – 804 ребенка из 151 населенного пункта области. Все дети уже вывезены.

Напомним, в Сумской области увеличили количество населенных пунктов на расстоянии до 17 км от границы, подлежащих эвакуации.