фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 29 апреля (с 23:00 28 апреля) российская армия атаковала Украину 100 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 37 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина и Киевщина.

Напомним, в ночь на 29 апреля российская армия массированно направила на Днепропетровщину беспилотники. Силы ПВО уничтожили 7 БпЛА.

В Самаровском районе вражеский БпЛА попал в жилой дом. Погибла 12-летняя девочка, из-под завалов достали ее 6-летнюю сестру. Также пострадали их родители.