фото: ОВА

Вночі 22 квітян росіяни продовжували атакувати Нікопольщину дронами-камікадзе. Від ворожих ударів потерпали Нікополь і Марганецька громада

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок атак пошкоджені адмінбудівля, 3 приватні будинки, лінія електропередач.

"По Межівській громаді, що на Синельниківщині, ворог також вдарив безпілотником. Зайнялося авто. Понівечені приватна оселя і господарська споруда. Люди вціліли", – розповів посадовець.

Також Лисак додав, що підрозділи ПвК "Схід" вночі знищили над Дніпропетровщиною два безпілотники.

На фото – Нікопольщина.

Нагадаємо, в ніч на 22 квітня російські війська завдали удару по місту Білопілля Сумської області, застосувавши керовані авіаційні бомби.