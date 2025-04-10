Фото: прокуратура

Міський голова Дніпра розповів, що росіяни вдарили ракетою по складу серветок та памперсів. Він також назвав це неприкритим терором

Про це написав міський голова Дніпра, передає RegioNews.

У соцмережах публікували кадри, де видно, як в Дніпрі після атаки балістикою в небо піднімається густий чорний дим. За словами Бориса Філатова, це тому, що росіяни вдарили ракетою по складу серветок та памперсів.

Він зазначив, що особисто говорив з власником. Філатов додав, що там точно не було жодних "офіцерів НАТО" та найманців (саме так часто говорить пропаганда РФ).

"Це терор. Нічим не прикритий терор. Вони просто тупо луплять балістикою по памперсах та дитячих майданчиках. І доки один дідусь мріє, щоб його цілували в ср@ку та робити deals, ще ніколи "наддержава" не виглядала так смішно та жалюгідно", - написав Борис Філатов.

Слід зазначити, що у Дніпрі кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до п'яти. Одна людина загинула. Постраждала 55-річна жінка у важкому стані, решта поранених - у стані середньої тяжкості.