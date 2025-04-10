Вбивство у гуртожитку: на Дніпропетровщині чоловік до смерті забив сусіда

фото: Нацполіція

У Кам’янському на Дніпропетровщині до суду скерували обвинувальний акт відносно 30-річного чоловіка, який під час сварки до смерті побив свого сусіда по гуртожитку

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Дніпропетровській області.

За матеріалами справи, трагічний випадок трапився 16 січня в одному з гуртожитків міста. Місцеві мешканці виявили в кімнаті тіло чоловіка зі слідами побоїв.

Правоохоронці оперативно встановили особу можливого нападника. Ним виявився 30-річний житель Кам'янського. Слідчі з'ясували, що того дня у підозрюваного в гостях перебував сусід.

"Між чоловіками виникла сварка, в ході якої господар розлютився та побив знайомого. Від отриманих травм чоловік помер", — йдеться в повідомленні.

Після завершення досудового розслідування правоохоронці направили обвинувальний акт до суду. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який зарізав сусіда по гуртожитку.