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10 квітня 2025, 01:39

Вбивство у гуртожитку: на Дніпропетровщині чоловік до смерті забив сусіда

10 квітня 2025, 01:39
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фото: Нацполіція
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У Кам’янському на Дніпропетровщині до суду скерували обвинувальний акт відносно 30-річного чоловіка, який під час сварки до смерті побив свого сусіда по гуртожитку

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Дніпропетровській області.

За матеріалами справи, трагічний випадок трапився 16 січня в одному з гуртожитків міста. Місцеві мешканці виявили в кімнаті тіло чоловіка зі слідами побоїв.

Правоохоронці оперативно встановили особу можливого нападника. Ним виявився 30-річний житель Кам'янського. Слідчі з'ясували, що того дня у підозрюваного в гостях перебував сусід.

"Між чоловіками виникла сварка, в ході якої господар розлютився та побив знайомого. Від отриманих травм чоловік помер", — йдеться в повідомленні.

Після завершення досудового розслідування правоохоронці направили обвинувальний акт до суду. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який зарізав сусіда по гуртожитку.

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суд злочин убивство гуртожиток Дніпропетровська область підозрюваний Кам'янське
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